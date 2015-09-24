В Донецке зафиксировано перемещение нескольких десятков ББМ и до 800 боевиков с шевронами ВС РФ - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".

В сообщении сказано, что «завершена ротация подразделений спецназа ГРУ ГШ ВС РФ в оккупированных районах Донбасса. Сводные отряды бригад ГРУ продолжили активную деятельность в своих секторах - силами ДРГ ведется детальная разведка позиций украинских войск, устанавливаются минно-взрывные устройства всех типов, в т.ч. противопехотные мины, запрещенные Конвенцией о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие».

Читайте такжеПод Донецком обнаружены заминированные тела – сектор "М"

Также отмечается, что на полигоне в районе Перевальска продолжается боевая подготовка "новобранцев" для формирований так называемого "2-го армейского корпуса" ("ЛНР"). «Подготовку осуществляют в качестве инструкторов как офицеры и сержанты ВС РФ, так и имеющие большой боевой опыт местные террористы», - сообщает «ИС».

Также зафиксирована переброска в район н.п. Октябрь бронегруппы боевиков - 5 танков и 14 ББМ различных типов, а севернее н.п. Новоазовск переброшена бронегруппа террористов в составе 10 единиц танков и ББМ.

Читайте такжеНочью боевики обстреляли украинские позиции в Крымском, Зайцево и Красногоровке - штаб

В «ИС» сообщают, что наблюдается «ухудшение морально-психологического состояния боевиков в ряде бандформирований». Так, за последние несколько суток из состава бригады «Оплот», дислоцированной в Моспино, дезертировали 3 наемника. Боевики массово пишут рапорта на "увольнение", для предотвращения дезертирства по указанию «штаба» НВФ «Оплот» у всего личного состава изъяты документы», - сказано в сообщении.