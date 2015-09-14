Боевики сосредоточили огневую активность на Артемовском направлении - штаб
В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования одиночно продолжали обстреливать позиции сил АТО.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что с 6 утра и до 18 часов 14 сентября все случаи открытия огня неприятелем зафиксированы на Артемовском направлении.
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"Так, в 13.15 под огонь снайперов и стрелкового оружия противника попали наши позиции в поселке Зайцевое. А почти в 16 часов из крупнокалиберного пулемета оккупанты обстреляли украинские подразделения в Лозовом. Кроме того, около 17 часов преступники применили стрелковое оружие неподалеку Санжаровки", - говорится в сообщении штаба.
В результате этих обстрелов потерь среди личного состава сил АТО нет.
Также отмечается, что строго придерживаясь мирных договоренностей и не поддаваясь на провокации врага, Вооруженные силы Украины огонь вдоль линии разграничения не открывали.