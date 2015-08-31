The Guardian: Почему недавно заключенное перемирие в Украине может сработать

Об этом говорится в редакционной статье «Взгляд The Guardian на недавнее заключение перемирия в Украине: почему оно может стать тем, которое сработает», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Перспективы того, что новое международное перемирие на востоке Украины будет соблюдаться более строго, чем предыдущие, не слишком многообещающи. Тем не менее, в продолжающейся 16-месячной войне на окраине Европы, динамика, возможно, сменится в нескольких важных направлениях. В субботу лидеры Германии, Франции и России провели трехсторонний телефонный разговор, в котором они поддержали совместное заявление, сделанное Украиной и пророссийскими сепаратистами на прошлой неделе, о том, что прекращение огня будет восстановлено с 1 сентября.

Инициатива на выходных была последней попыткой вернуть к жизни февральское Минское соглашение, которое рухнуло, когда продолжились боевые действия. Соглашение остается очень хрупким; обе стороны в субботу вышли с отдельными заявлениями, сделанными с очень разными акцентами. Владимир Путин возложил всю вину на правительство Украины, в то время как Киев предупреждал, что Россия готовит новые наступления. Минское соглашение также подпадает под дальнейший международный контроль, поскольку близится конец года. Это знаменует крайний срок для того, чтобы международно признанная граница вернулась под украинский государственный контроль. В настоящее время, однако, россияне продолжают удерживать исключительный контроль. Скоро европейские государства должны будут принять решение о том, продлевать ли санкции против России, которая вооружает повстанцев и продолжает поддерживать их путем скрытого военизированного участия.

Минское соглашение, возможно, в значительной степени игнорировали обе стороны, и, возможно, у него в настоящее время очень мало шансов на полную реализацию. Прекращение огня 1 сентября может пойти по пути других, которые не смогли удержаться. Тем не менее, многое поставлено на карту. Некоторые утверждают, что соглашение все-таки сократило количество смертей в Восточной Украине, хотя жертвы есть почти каждый день, и один из отчетов, не подтвержденный независимо, предполагает, что количество смертей россиян, возможно, достигло 2000.

Тем не менее, недавняя речь президента Путина может означать, что он ищет выход из того, что, возможно, превратилось в подобие военной и политической трясины. Российская экономика страдает от низких цен на нефть, и санкции также наносят вред. После аннексии Крыма в прошлом году, Путин поднял ставки, начав конфликт на Донбассе и разжигая российские националистические настроения. Тем не менее, сепаратистские силы – беспорядочная группа, которая показала себя неспособной отделить территорию, которую можно было успешно удерживать. Это могло бы объяснить, почему в Москве сейчас гораздо меньше разговоров о создании возрожденной «Новороссии» - территории от Донбасса до Черного моря.

Западная помощь Украине остается существенной. Была также задействована программа по сокращению задолженности. Это не означает, что Россия отказалась от дестабилизации своего соседа, или от того, чтобы изменить архитектуру европейской безопасности в свою пользу. Оба варианта должны столкнуться с постоянным сопротивлением, в то время как Украину необходимо также поощрять в проведении реформ. Большой интерес Европы: заставить Путина вывести российские войска из Восточной Украины и, в конечном счете, подтвердить, что международные границы неприкосновенны. Чтобы достичь этого, недостаточно просто устанавливать новые даты прекращения огня. Необходимо продемонстрировать и готовность говорить с Путиным, и решимость продлить, и, возможно, даже увеличить, санкции, пока не будут выведены войска.