Накануне выходных боевики уменьшили количество обстрелов сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Однако отдельные случаи нарушения мирных договоренностей с использованием вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, все же были. В 19.10 недалеко от Донецка, со стороны Спартака, по нашему опорному пункту в Авдеевке боевики вели огонь из танка, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия», - сообщает пресс-центр.

На Артемовском направлении, около 19 часов, боевики из 120-миллиметровых минометов обстреляли украинские подразделения в районе поселка Санжаровка. А вблизи Мариуполя, в 21.20, до 10 человек диверсионно-разведывательной группы, при поддержке БМП и стрелкового оружия пытались обойти позиции АТО в Богдановке.

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В целом, за минувшие сутки боевики 74 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 18 случаев использования оружия зафиксировано именно с 19 часов и до конца суток.

29 августа, с полуночи и до 6 утра боевики 4 раза нарушили перемирие. Из стрелкового оружия они обстреляли украинские опорные пункты в районе Счастья, шахты Бутовка и дважды в Опытном.