Пятница стала самым "горячим" днем за последние месяцы в зоне АТО - боевики стреляли более 170 раз

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С 18 часов и до полуночи, российско-террористические войска сосредоточили обстрелы украинских позиции на Донецком направлении. Так, в конце суток, под огнем 120-миллиметровых минометов 5 раз оказались наши опорные пункты в Красногоровке. Около 21 по Авдеевке, а почти в 22 по поселкам Новоселовка, Новомихайловка, Новобахмутовка, Водяное била вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. А с 21.50, в очередной раз цинично нарушив мирные договоренности, боевики из «Градов» со стороны шахты Абакумова, вели огонь по Невельском, Пескам, Опытном, Водяном. Также с 22 и до 22.25 по нашим позициям в населенном пункте Первомайское работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра и «Грады»», - говорится в сообщении.

В районе Мариуполя, вечером, боевики дважды с реактивной артиллерии и один раз из 120-миллиметровых минометов били по Талаковке. На Артемовском направлении, с 18 часов и до полуночи, под огонь артиллерии попали позиции сил АТО в Дзержинске, Ленинском, Санжаровке. А около половины девятого вечера боевики из танков и 120-миллиметровых минометов били по поселку Зайцево.

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«Кроме того, целенаправленно разрушая инфраструктуру Донбасса, в 22.25 по жилым кварталам Авдеевки, а в 23.45 по Павлополю преступники били из «Градов»», - сообщает пресс-центр.

В целом, в течение минувших суток боевики 175 раз нарушали режим прекращения огня. 25 раз они применяли артиллерию, 64 – минометы, 19 – реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 93 – стрелковое оружие и гранатометы.

«После полуночи, 15 августа, бандформирования продолжили обстрелы наших позиций в основном на Донецком направлении. А в 3.16 в очередной раз из «Градов» били по силам АТО в Первомайском», - добавляют в пресс-центре АТО.