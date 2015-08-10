Президенту доложили о сильном артобстреле позиций 72-й бригады ВСУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, боевики ведут артобстрел позиций 72-й бригады ВСУ из 152-миллиметровых пушек.

«В 21.50 пророссийские боевики при поддержке российских военных начали интенсивный артиллерийский обстрел из 152-миллиметровых пушек позиций 72 бригады Вооруженных сил Украины. Об этом Президенту доложил начальник Генерального штаба Виктор Муженко», - говорится в сообщении.

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Цеголко отметил, что президент Петр Порошенко поручил руководству Генштаба и Минобороны «действовать в соответствии с Минскими договоренностями и не допустить наступления врага».

О 21.50 проросійські бойовики за підтримки російських військових почали інтенсивний артилерійський обстріл зі 152-міліме... Posted by Святослав Цеголко on Monday, August 10, 2015

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в зоне АТО отличился ночным боевым противостоянием украинских войск с боевиками в районе Старогнатовки.