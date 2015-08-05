В Луганской области из-за обстрела ранен боец ВСУ

Как сообщили УНИАН пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в большинстве населенных пунктов на контролируемой Украиной территории региона за последние сутки было тихо. Обстрелам подвергались села Крымское и Троицкое. Около 1.00 боевики из минометов обстреляли окраины с. Троицкое Попаснянского района. Один боец ВСУ был ранен.

В Крымском Новойдарского района в результате обстрела пострадали 7 коров. Стадо посекло осколками, а после взрывов начался пожар, который удалось погасить только поздно ночью.

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«Ночь в Станице Луганской прошла без обстрелов. Затишье используется максимально для восстановления инфраструктуры и коммуникаций населенного пункта», - отметил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука.