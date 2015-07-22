В Луганской области боевики обстреляли Троицкое, несколько снарядов попали в дамбу

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера со стороны пгт Калиновое (подконтрольное террористам «ЛНР») боевики обстреляли поселок Троицкое Попаснянского района.

Читайте такжеВ Станице Луганской террористы перебили газопровод"Огонь велся из 150-миллиметровой тяжелой артиллерии, которая, по словам боевиков, была отведена от линии соприкосновения. Несколько снарядов попало в Мироновскую дамбу. По заключению специалистов, в случае разрушения дамбы были бы затоплены населенные пункты Мироновское (Донецкая область) и Троицкое (Луганская область)", - отметил и.о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

В то же время в Станице Луганской, которая за последнее время была самой "горячей точкой", было тихо, за исключением с. Болотенное (Станично-Луганский район), которое террористы обстреляли минометами.