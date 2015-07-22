Боевики "ДНР" призывают ОБСЕ засвидетельствовать отвод бронетехники

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ на протяжении последних трех дней просто физически не могли зафиксировать отсутствие наших танков и бронетехники во всех населенных пунктах, где она базировалась, мы призываем их сделать это в предстоящие два дня», – заявил во вторник, 21 июля, Эдуард Басурин, который называет себя «заместителем министра обороны» группировки «ДНР».

«Завтра и послезавтра мы готовы совместно с ОБСЕ и представителями Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сделать объезд всей линии соприкосновения, а также наших позиций, где ранее располагалась бронетехника и танки», – добавил Басурин.

Читайте такжеОБСЕ: не вся военная техника боевиков в зоне АТО находится в местах дислокации

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины зафиксировала движение тяжелого вооружения со стороны боевиков от линии соприкосновения в зоне проведения АТО на Донбассе, но не считает это отводом вооружение.