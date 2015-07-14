В зоне АТО погиб начальник разведки управления ракетных войск ОК "Запад" - пресс-служба

12:31, 14 июля 2015
Война
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12 июля 2015 года во время выполнения боевого задания в зоне проведения АТО, погиб начальник разведки управления ракетных войск и артиллерий управления оперативного командования «Запад» полковник Юрий Цисарук.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Запад" в Facebook.

"Командование и весь личный состав оперативного командования «Запад» выражает глубокие соболезнования семье героя по поводу гибели настоящего патриота Украины, боевого друга. Он до конца с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении пресс-службы.

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