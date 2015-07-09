Пограничники с начала года подверглись 260 обстрелам боевиков и 13 нападениям - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

«С начала года российские наемники 260 раз обстреливали подразделения и блокпосты, на которых несут службу военнослужащие Государственной пограничной службы Украины», - отметил он.

Читайте такжеПограничники в зоне АТО за полгода задержали товаров на сумму более 223 млн гривен«За этот период учтено 13 боестолкновений и подрывов техники на заложенных диверсионно-разведывательными группами взрывных устройствах», - добавил Слободян.

Кроме того, он сообщил, что за 6 месяцев года были обнаружены 889 летательных аппаратов, с помощью которых российско-террористические войска проводили воздушную разведку.