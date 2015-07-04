Лысенко: За сутки в зоне АТО погиб один военный, двое - ранены

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военный и двое ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО отбили атаку боевиков возле Счастья, ситуация остается под контролем военных - штаб

"За прошедшие сутки мы потеряли одного нашего воина и два получили ранения", - сказал он.