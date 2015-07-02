Саакашвили сообщил о гибели защищавшего Мариуполь грузинского офицера из Сухуми

Об этом сообщил в Facebook глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

"Грузинский офицер, зашищающий Мариуполь Котэ Лашхиа, умер в результате несчастного случая ( утонул в море), а до этого при выполнении боевых заданий погибли грузинские офицеры Гиорги Джанелидзе, Александре Григолашвили, Тамаз Сухиашвили и сотни грузин защищают Украину в разных украинских боевых частях. Все они приехали для того, чтобы защитить наше общее будущее", - написал он.

Читайте такжеГрузия оплатит похороны добровольца, погибшего на ДонбассеПо словам Саакашвили, погибшего он знал лично.

"Я знал лично Котэ Лашхиа. Он был сухумчанином и считал, что отстояв Украину, он, тем самым, открывал путь для возвращения родной Абхазии. У него остался ребенок и беременная жена. Мне очень жаль...", - написал политик.