Боевики ночью использовали реактивную артиллерию, возможно, "Ураган" - штаб АТО
В антитеррористическом центре не исключают, что минувшей ночью боевики использовали РСЗО "Ураган" при обстреле города Золотое Луганской области.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил пресс-офицер штаба антитеррористической операции (АТО) Антон Миронович.
"Ночью было зафиксировано применение боевиками РСЗО в Луганской области по Золотому.Кроме того, есть информация, что, возможно, этой ночью боевики использовали РСЗО "Ураган",это мощнее, чем "Град", - сказал он.
Читайте такжеВ зоне АТО боевики наращивают силы и перемещают технику ближе к линии разграничения - штабМиронович добавил, что утром там будут работать представители Специального совместного центра по координации прекращения огня (СЦКК), которые сделают точные выводы, какое вооружение ночью применяли боевики.
Напомним, по данным пресс-центра АТО, с вечера понедельника, 29 июня, до полуночи со стороны боевиков было зафиксировано более 40 случаев нарушения режима прекращения огня.