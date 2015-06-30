Боевики ночью использовали реактивную артиллерию, возможно, "Ураган" - штаб АТО

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил пресс-офицер штаба антитеррористической операции (АТО) Антон Миронович.

"Ночью было зафиксировано применение боевиками РСЗО в Луганской области по Золотому.Кроме того, есть информация, что, возможно, этой ночью боевики использовали РСЗО "Ураган",это мощнее, чем "Град", - сказал он.

Читайте такжеВ зоне АТО боевики наращивают силы и перемещают технику ближе к линии разграничения - штабМиронович добавил, что утром там будут работать представители Специального совместного центра по координации прекращения огня (СЦКК), которые сделают точные выводы, какое вооружение ночью применяли боевики.

Напомним, по данным пресс-центра АТО, с вечера понедельника, 29 июня, до полуночи со стороны боевиков было зафиксировано более 40 случаев нарушения режима прекращения огня.