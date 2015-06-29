Боевики обстреляли миссию ОБСЕ и обвинили в этом украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, штаб АТО отмечает, что сегодня, 29 июня, в некоторых СМИ появилась информация о том, что украинские военные обстреляли из минометов представителей наблюдательной миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Безымянное, который сейчас находится под временной оккупацией российско-террористических войск.

«Обстрел представителей миссии ОБСЕ действительно состоялся около трех часов дня в районе н.п. Безымянное. Впрочем, к этой грубой провокации военнослужащие ВС Украины и НГ Украины не имеют никакого отношения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ констатирует ухудшение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе

Руководство сектора «М» со всей ответственностью заявляет, что обстрел представителей ОБСЕ осуществили боевики, открыв огонь из минометов калибра 120 мм по наблюдателям международной организации, когда они направлялись из города Новоазовск через н.п. Безымянное около трех часов дня. Одновременно в это же время были обстреляны позиции наших войск у н.п. Широкино.

Читайте такжеПорошенко: В зоне АТО находятся 60 тысяч украинских военнослужащих

В штабе АТО заверили, что украинские войска не могли участвовать в этой преступной происшествия из-за того, что Безымянное отделяет от позиций наших войск около десяти километров, а минометы калибра 82 мм на такое расстояние физически не могут осуществлять обстрелы. При этом, минометы калибра 120 мм Вооруженные Силы Украины отвели от переднего края на расстоянии обусловленные Минскими договоренностями.

«Поэтому подобные заявления - это очередная циничная попытка пророссийских боевиков перевернуть все с ног на голову. Это очередная попытка с их стороны поиска поводов для начала активизации активных боевых действий», - заявили украинские военные.

Бойовики обстріляли місію ОБСЄ, звинувативши в цьому українських військовихСьогодні, 29 червня, в деяких ЗМІ з’явилася... Posted by Прес-центр АТО on Monday, June 29, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-центр АТО сообщил, что в зоне антитеррористической операции боевики продолжают наращивания своих группировок, проводят ротацию личного состава в отдельных подразделениях и скрытно перемещают военную технику ближе к линии разграничения.