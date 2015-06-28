За неделю боевики более полутысячи раз обстреляли силы АТО и мирных жителей

Всего за неделю зафиксировано 540 случаев нарушения условий прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По данным пресс-центра, более половины обстрелов зафиксирована в районе оккупированного Донецка.

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«Захватчики продолжают откровенно нарушать Минские договоренности и применять запрещено ими вооружение. При этом, главари самопровозглашенных геоутворень безосновательно и цинично обвиняют в совершении этого преступления украинскую сторону», - говорится в сообщении.