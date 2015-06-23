СМИ: жители оккупированного Докучаевска собрались на протест против обстрелов

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет 62.ua.

«В Докучаевске люди собираются на митинг против ДНР в знак протеста после ночного обстрела города. Обстрел, который сделали ДНРцы, уже не скрыть», «Мы с соседями настроены очень решительно. Нельзя больше так страдать. Хватит, натерпелись, не дождемся мы светлого будущего», «Людям нужно подсказать, что требовать: вывод войск ДНР, отвод ВСУ, ввод миротворцев и настоящие выборы», - пишут горожане.

Читайте такжеВ Донецке местные жители снова протестуют под стенами "правительства "ДНР" - СМИПри этом боевики пытаются убедить жителей, что якобы в Докучаевске зафиксированы две диверсионные группы ВСУ. Их пытались уничтожить, что сопровождалось обстрелом. Горожане этой версии не верят. «Боты продолжают вешать лапшу вате, теперь уже говорят, что в городе было 2 группы ДРГ, поэтому артой били», - отмечают горожане.