Шкиряк: в моргах и больницах Донецка и Луганска - аншлаг

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник руководителя МВД Украины Зорян Шкиряк.

Вместе с тем, Шкиряк отмечает серьезные проблемы у террористов с живой силой, поскольку боевики несут колоссальные потери убитыми и ранеными.

«Начиная с событий в Марьянке, боевики потеряли более 400 человек убитыми и около 800 ранеными. В моргах и больницах Донецка и Луганска - аншлаг. Лежат везде, даже в приемных отделениях на полу. Лечить нечем, антисанитария, отчаяние и хаос», - написал Шкиряк.

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По словам советника министра, российские власти могут снова применить регулярные части ВС РФ для попытки прорыва в глубь нашей территории на нескольких участках линии фронта.

«Сейчас, кадровых военнослужащих российской армии на территории Украины свыше 10 тысяч. Вероятнее всего, это будет удар на Широкино - Лебединское, Марьянку - Артемовск, Станицу Луганскую – Счастье», - говорится в сообщении.

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Продовжую перебувати в секторі "А". З огляду на ситуацію, що відбувається сьогодні на усіх напрямках східного фронту, м... Posted by Зорян Шкиряк on Sunday, June 21, 2015

Как сообщал УНІАН ранее, наблюдатели украинской стороны СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) ежедневно продолжают фиксировать десятки обстрелов боевиками позиций ВСУ.

Отмечается, что самым горячим остается Донецко-Авдеевское направление.