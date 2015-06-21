СМИ: обыск базы "Торнадо" прошел спокойно
Обыск базы роты "Торнадо" завершился около 20:00.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на бойца роты с позывным "Фарт".
По его словам, следственной группе беспрепятственно дали доступ в помещение, обошлось без конфликтов. "Обыск длился три часа. Мы отреагировали спокойно. Способствовали следственной группе. Никаких конфликтов", - отметил он.
Ранее исполняющий обязанности командира роты "Торнадо" Николай Цукур заявил о снятии с себя полномочий.
Напомним, сегодня на базе "Торнадо" правоохранители проводили следственные действия.
Читайте такжеГеращенко: бойцы "Торнадо" должны в 9 утра субботы выйти с базы и сложить оружие17 июня стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира. В комментарии "112 Украина" тогда замкомбата Николай Цукуров заявил, что задержания связаны с блокированием батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината.
Следователи настаивают, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. В МВД сообщили, что для всех задержанных 17 июня бойцов "Торнадо" судом избрана мера пресечения в виде ареста без залога. Позже Цукур сообщил, что отпущены на свободу двое из восьми задержанных бойцов "Торнадо". У них сняли побои.
Также министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что бойцов "Торнадо", которые были задержаны, во главе с командиром роты Русланом Онищенко обвиняют, в частности, в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийстве и ряде других тяжких преступлений. При этом в "Торнадо" отрицают обвинения Авакова в похищении и пытках местных жителей.
В пятницу Аваков сообщил, что конфликт между бойцами роты "Торнадо" и военной прокуратурой исчерпан.