Из-за ремонта водопровода боевики и бойцы АТО договорились о временном перемирии

Об этом говорится на Facebook-странице волонтерского проекта "Вернись живым".

Как отмечается, в результате данных действий противника без воды остались оба города.

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"Получилась печалька. Воевать и мыться из луж никто не хотел. В итоге договорились о реальном перемирии и работах по восстановлению. Мински Минсками, а вонять никто не хотел", - говорится в сообщении.

Стало известно, что трубу на данный момент починили, поэтому сейчас обе стороны ждут, пока все помоются, чтобы снова начать бои.

Сепары недавно попали снарядом в трубу между Дзержинском и Горловкой. После чего без воды остались оба города. Получилас... Posted by Повернись живим on 16 Июнь 2015 г.

"Такая вот странная у нас война", - подытожили в "Вернись живым".