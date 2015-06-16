Волонтеры срочно собирают деньги на уникальную программу управления артогнем ГИС Арта для бойцов АТО

Программа управления артиллерийским огнем ГИС Арта, которая разработана волонтерами, выводит процесс ведения артиллерийского огня на абсолютно новый качественный уровень. Главное ее преимущество - скорость принятия решений и точность карт. Общая сумма проекта составляет 71650 долларов (1 576 300 гривень).

Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Представьте себе ситуацию – беспилотник, системы акустической артразведки или разведчик находят цель и заносит ее в систему. Она появляется у остальных с пометкой, кто и когда ее занес, фотографиями аэрофотосьемки и пометками. Каждая бригада видит только свои орудия. Допустим, цель может быть поражена батареей номер N. Принимается решение об открытии огня. Пару кликов и для каждого орудия рассчитаны поправки. Пара минут и можно открывать огонь, точность рассчетов до 5 метров. От обнаружения цели до ее поражения проходят минуты, из которых 20% это время полета снаряда. Главное преимущество - скорость превращения цели в тепловизоре в поправки на орудии и полная тишина в эфире. Сигнал передается по закрытой сети с применениями любых удобных вам видов шифрования", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что кроме скорости, система дает ювелирную точность, которая позволяет сорвать операции противника, сохранит жизни мирных жителей, и минимизирует разрушение инфраструктуры.

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"До сих пор ГИС Арта работала только в рамках одной бригады. Наша идея - завести в одну систему всю артиллерию целого направления. Начинаем с самого опасного с точки зрения наступления направления. В эту систему войдет восемь разных подразделений. Они совместно создадут каталог целей, будут видеть действия друг друга", - объясняют волонтеры.

Саму программу разработчики предоставляют волонтерам бесплатно. Но на серверы, клиенты и связь потребуются средства.

"Уже завтра нам срочно нужно сделать предоплату за защищенный компьютер Terra Mobil 1431 (поставщик предоставляет нам их по 1600$ при средней стоимости на рынке $2100). Предоплата - 7 000 евро. Вообще на направление нужно минимум 7 серверов", - говорят в проекте "Вернись живым".

По предварительным подсчетам на это направление понадобится 35 клиентов – разведчикам, отдельным батареям и орудиям. Волонтеры остановились на модели Getak T800 Basi и надеятся, что им удастся приобрести эти компьютеры по цене $1200 за штуку.