"Хорошо полетел": в сети появилось видео эффектного ответа ВСУ боевикам

Пользователи украинского сегмента Facebook поблагодарили военных.

Украинское войско разгромило позицию российских оккупационных войск на территории ООС.

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Видео в Facebook опубликовал журналист Роман Доник.

«Там был АГС противника. Нарушал Минские соглашения. Нервничал холоднояровцев. В прошедшем времени», – написал он.

На ролике видно, что ракета ВСУ попала точно в цель. В комментариях пользователи поблагодарили военных и поддержали оборону Украины: «Хорошо полетел», «Лапти полетели на Родину», «Правильно сделали. Нервы надо беречь», «У Кобзона – аншлаг».

Как сообщал УНИАН, в течение 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.