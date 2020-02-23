Оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Противник вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями видов оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вблизи Талаковки - из беспилотного летательного аппарата оккупанты совершили по украинским позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник совершил 12 обстрелов: рядом с Травевым -из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - из 120-мм миномета - 29 мин; дважды в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин из 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - из 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; дважды рядом с Луганским - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

«Сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - добавили в штабе.