Секретарь СНБО: прекращение войны на Донбассе не может быть за счет потери территорий или суверенитета

Данилов акцентировал, что Украина не уступает ни метра своей земли.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что прекращение войны на Донбассе не может быть за счет потери территорий или суверенитета.

Об этом он сказал телеканала «Украина 24» 18 февраля поздно вечером.

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«Прекращение войны не может быть за счет уступки своей территории или своим суверенитетом», - заявил он.

Данилов акцентировал, что Украина не уступает ни метра своей земли. «Мы должны сделать все, чтобы наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам, чтобы состоялись выборы (в ОРДЛО - УНИАН) по украинским законам на украинской территории, чтобы прекратилась война, которая на сегодняшний день длится уже более 6 лет», - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Одновременно были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.