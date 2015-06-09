Foreign Policy: поддерживаемые Россией повстанцы возобновляют войну в Украине

В статье Джеймса Миллера под названием «Поддерживаемые Россией повстанцы возобновляют войну в Украине», опубликованной на сайте издания Foreign Policy, пишется о том, что на прошлой неделе поддерживаемые Россией силы в восточной Украине начали значительное наступление на Марьинку, город менее чем в 10 милях от Донецка, столицы сепаратистов. Хотя украинские военные отбили нападение, но в настоящее время возобновились бои по всей восточной Украине. Бои не только разрушили февральское перемирие "Минск-2", которое и так было очень хрупким, они, возможно, также уничтожили мирный процесс, с помощью которого международное сообщество стремилось положить конец этой войне. И последние действия повстанцев позволяют предположить, какими будут дальнейшие действия Кремля и его доверенных лиц.

3 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил, что российские "террористы" начали крупное военное наступление в Восточной Украине через несколько часов после того, как Москва отменила заседание трехсторонней контактной группы - в которую входят представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и ​​задача которой – переговоры по урегулированию кризиса.

Когда начались бои, граждане в Донецке сняли на видео исходящий артиллерийский огонь с позиций рядом с жилыми высотками, похоже, еще один пример обещания, данного сепаратистским военным командиром почти год назад, что он зароется в городе Донецке и будет использовать его жителей в качестве живого щита.

В течение нескольких часов, было ясно, что сотни боевиков вели прямую наземную атаку на Марьинку. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине стала свидетелями около 100 артиллерийских атак сепаратистов, но они также видели десятки единиц сепаратистской бронетехники, грузовых автомобилей, артиллерии и ракетных пусковых установок Град, которые применялись в бою, в том числе основные боевые танки Т-72. Другие подсчеты боя 3 июня подтверждает отчет ОБСЕ.

Отчет ОБСЕ и другие показания дают понять, что агрессорами были именно сепаратисты, а не украинские военные. Согласно ОБСЕ, их попытки связаться с лидерами сепаратистов и призывы к возобновлению перемирия были проигнорированы. Более того, многие из сепаратистских танков, которые видели члены ОБСЕ, были Т-72, танки, которые Украина не использовала в этом конфликте – это говорит о том, что они почти наверняка были поставлены или, возможно, даже ими непосредственно управляли российские военные.

К концу дня были убиты, по крайней мере, пять украинских солдат, по данным украинских властей, и еще 39 были ранены. И украинское правительство, и сепаратисты сообщают, что от 10 до 14 сепаратистов были убиты и более 80 получили ранения. Хотя отчеты спорные, но определенное количество гражданских лиц также были убиты или ранены. По словам одного должностного лица Организации Объединенных Наций, девять человек были убиты только в Марьинке.

Для того, чтобы отбить нападение повстанцев, Киеву пришлось мобилизовать значительное количество войск и техники; правительство предупреждает, что настоящая борьба не за горами. Президент Украины Петр Порошенко 4 июня заявил в парламенте, что нападение на Марьинку представляло собой "колоссальную угрозу", и его правительство готовится к перспективе "полномасштабного вторжения" российских войск.

На самом деле, Россия и ее восточноукраинские марионетки, по-видимому, готовятся к возобновлению боев. В конце апреля и в начале мая, значительное число военных конвоев в контролируемой сепаратистами Украине было замечено гражданами, журналистами и международными наблюдателями ОБСЕ. В составе этих конвоев были танки Т-72, ​​а также зенитное оружие Стрела-10, предназначенное для защиты от быстро движущихся сил наступления на линии фронта.

В последние месяцы, страны НАТО и украинское правительство предупреждали, что российские военные снова увеличили свою поддержку сепаратистов, поставляя новое оружие. В апреле генерал Филипп Бридлав, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО НАТО в Европе предупредил, что Россия готовится к новому наступлению и использует так называемое прекращение огня, чтобы передислоцировать свои войска и оборудование, обучить и поставить сепаратистам снабжение. Сепаратисты, похоже, не согласны: в конце апреля, Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил Vice-News, что он не хочет, чтобы Минское перемирие сохранялось.

В дни после нападения на Марьинку, поддерживаемые Россией силы начали небольшие наступления на север и северо-запад от Донецка и с позиций восточнее Мариуполя. 8 июня, украинская армия сообщила, что тяжелые бои вновь бушуют в Марьинке, и украинские военные также все больше обеспокоены нападениями на города Артемовск и Горловку, к северу от Донецка. Очевидно, нападение на Марьинку 3 июня было частью более широкого плана, и, по-видимому, более широкой стратегии сепаратистов.

Цель этого нового наступления не обязательно Марьинка или Донецк, территория этой новейшей волны боев, но, возможно, это районы к северу и северо-западу от Луганска, на севере и западе Горловки, и на севере и востоке Мариуполя. Осуществляя внезапные нападения вдоль узких коридоров передовой, повстанцы смогли обеспечить небольшие полоски земли, которые, если расширятся, могут угрожать захватить украинские войска и города, которые они защищают, в "клещи", раздавливая силы Киева, как тесто между пальцами, когда они сжимаются в кулак. Сепаратисты использовали эту же стратегию с большим успехом в августе прошлого года в бою за Иловайск и в захвате Дебальцево в феврале.

Каждая из этих недавних атак началась фактически без предупреждения, как и наступление на Марьинку. Каждая атака, кажется, идет на пользу поддерживаемым Россией бойцам в нескольких направлениях: Они проверяют линии фронта украинских сил и силы руководства, чтобы угадать, откуда будет следующая атака. Между тем, каждая атака – это угроза прохождения этих «пальцев» вглубь территории Украины. Эта стратегия была успешной в отвоевании территории и не требовала громкого наступления. На самом деле, украинское правительство выпустило отчет 6 мая о том, что с момента подписания второго Минского перемирия 18 февраля, сепаратисты захватили 28 городов и деревень - значительное число, учитывая, что это произошло во время того, что предположительно было прекращением военных действий.

Бой за Марьинку, возможно, и закончился поражением повстанцев, но Украина все еще может проиграть войну. Со своих позиций вокруг Донецка, повстанцы имеют возможность нанести удар по любому из важных городов и основных магистралей, и далее посягать на территорию, подконтрольную силам Киева. Между тем, украинские военные были вынуждены мобилизовать значительное количество солдат только чтобы защитить Марьинку.

Неясно, сможет ли правительство в Киеве выдержать эту стратегию, так как большое количество его сил и тяжелой техники размещены рядом с Мариуполем, ключевым прибрежным городом к югу от Донецка, недалеко от российской границы, и на дороге между российской территорией и Крымом. Неясно, есть ли у поддерживаемых Россией сепаратистов достаточно огневой мощи, чтобы когда-либо захватить Мариуполь, но очевидно, что украинская армия не может рисковать потерять город, который является одновременно самым важным экономическим призом на побережье и важным оплотом против России, которая хочет создать мост в Крым на суше.

Не только крупные части военных ресурсов застряли, защищая Мариуполь, украинская армия также должна всерьез воспринимать продвижения врага к северу от города, чтобы убедиться, что она не окажется в окружении. Акцент на линии фронта между Донецком и Мариуполем, которая включает такие города, как Марьинка, может сделать украинскую линию между Донецком и Луганском более уязвимой к продвижению пророссийских бойцов, которые прогрессировали - несмотря на многочисленные соглашения о прекращении огня - с августа.

Во многих отношениях, Минские соглашения в августе и феврале были фарсом. Бои не прекратились, и повстанцы продолжали возвращать территорию. Российские военные воспользовались соглашениями и продолжили поставлять оружие и войска сепаратистам, и этот конфликт не ближе к разрешению, чем был до подписания сделки. С другой стороны, каждое из них принесло, по крайней мере, временную де-эскалацию боевых действий, в результате чего появилась необходимая отсрочка для гражданских лиц, которые застряли под перекрестным огнем.

3 июня, на фоне тяжелых боев, украинский военный штаб объявил, что ему придется вернуть свое тяжелое вооружение и артиллерию на линию фронта - оборудование, которое было отведено в соответствии с Минском-2 - для того, чтобы противостоять этой новой угрозе. Кремль, как и ожидалось, уже назвал такое развитие событий провокацией, снова искажая реальность, заявляя, что это не Москва, а Киев, руководит этими боями. Однако, это служит еще одним свидетельством того, что Россия может усугубить этот конфликт - танками и риторикой - в ближайшие недели и месяцы.

Но у битвы за Марьинку уже есть, по крайней мере, одно огромное последствие. Через три дня после нападения, швейцарский дипломат Хайди Тальявини, которая возглавляла миссию ОБСЕ, подала в отставку. Она осуществляла контроль не только наблюдения за боевыми действиями в восточной Украине, но также и переговоров о прекращении огня между Киевом, повстанцами и Россией. Отставка Тальявини является верным признаком того, что в ОБСЕ разочарованы ухудшением ситуации в Восточной Украине. Но Тальявини, вероятно, не удастся найти замену, которую согласятся поддержать и Россия, и Запад.

Если такое соглашение не может быть достигнуто, то мирный процесс в восточной Украине мертв. Последствием может быть открытая война между Украиной и Россией, война, которой так тщательно избегали, и еще, как некоторые боялись, война, которая, из-за агрессивных намерений Путина, всегда была неизбежна. Нападение на Марьинку не предвещает ничего хорошего для перспектив мира.