Как российский вице-губернатор стал одним из главарей "ДНР"

Одним из главарей так называемой «Донецкой народной республики», а точнее – «исполняющим обязанности премьер-министра», был назначен россиянин, бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Это не первый россиянин, занимающий руководящие должности в «ДНР» или «ЛНР». И его назначение – это еще одно доказательство того, что «Л/ДНР» является анклавом, который стопроцентно управляется Российской Федерацией.

Для бывшего российского чиновника попасть на такой пост в «Л/ДНР» – это отнюдь не ссылка, а огромнейшее повышение

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя назначение Пашкова, сказал, что тот возглавил «правительство» «ДНР» как частное лицо, а не был делегирован Россией. Однако это заявление – не более чем жалкая попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Для бывшего российского чиновника попасть на такой пост в «Л/ДНР» – это отнюдь не ссылка, а огромнейшее повышение. Ведь через эти два самообразования – «ЛНР» и «ДНР» – прокручиваются миллионы. И не гривен или рублей, а долларов. Потому на подобные должности в Кремле назначают только по-настоящему «своих» людей. Поскольку речь идет о Донецке, где все процессы курирует ГРУ, значит, Пашков – из клана силовиков, военных. Очевидно, силовики воспринимают его как надежного человека, который будет выполнять роль смотрящего.

Вспомните Захарченко. Он ведь проворовался на поставках топлива для российской армии, за что и поплатился: у него была сеть заправочных станций, и он тырил топливо, которое поставлялось для вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на украинской территории. То есть грохнули Захарченко за то, что он стал ненадежным товарищем и был пойман на крысятничестве.

Так что должность «премьер-министра» «ДНР» – это почетное назначение на денежный поток.

При этом, куда подевался его предшественник на этой должности Александр Ананченко – не известно. И тут следует задаваться вопросом не о том, где он и куда исчез, а жив ли он вообще. Учитывая, что куратором «ДНР» является Главное разведуправление Министерства обороны Российской Федерации, люди в псевдореспублике могут просто исчезать, и никто ничего не будет знать – как. Как в песне: «И никто не узнает, где могилка твоя».

Как только он начнет колебаться не в унисон с генеральной линией партии, его постигнет та же участь, что и Захарченко

Вернемся к примеру Захарченко. Он прекрасно понимал, что его ждет за кражи. Потому сначала поехал прятаться в Крым, потом – в Абхазию, проигнорировав приглашение ехать в Москву. Когда в ГРУ поняли, что выдернуть его из Донецка будет проблематично, взорвали его на месте, в его же любимом кафе.

Ананченко, наверное, тоже куда-то «пригласили». И на этом все закончилось.

В этой связи, нельзя исключать, что и для Пашкова существует угроза бесследно исчезнуть с этой почетной должности, если он не будет послушным, исполнительным и честным по отношению к своим руководителям. Его задача – день и ночь учить «таблицу деления» и соблюдать ее от «а» до «я». Как только он начнет колебаться не в унисон с генеральной линией партии, его постигнет та же участь, что и Захарченко. Играться никто не будет, потому что на кону – очень большие деньги.

Олег Жданов, полковник запаса, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт