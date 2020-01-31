Оккупанты сегодня шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Противник обстреливал позиции украинских военных из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: вблизи населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Викторовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял защитников Луганского из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В результате сегодняшних обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.