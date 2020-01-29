Председатель ОБСЕ надеется на положительные сдвиги в мирном урегулировании после обмена заложников на Донбассе

Премьер-министр Албании считает, что сейчас очень важно укрепить то, чего уже удалось достичь, поскольку ситуация очень хрупкая.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ в Албании Эди Рама выражает надежду, что после последнего обмена заложников, который произошел между Украиной и РФ в декабре 2019 года, пройдет больше положительных сдвигов на пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом Рама сказал на совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

Премьер Албании отметил, что благодаря усилиям канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в "нормандском формате" состоялся обмен большого количества удерживаемых лиц в декабре 2019 года.

"Что имеет важное значение, и я очень надеюсь, что мы увидим больше таких срочно необходимых позитивных шагов на пути к мирному урегулированию конфликта", - сказал Рама.

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Он подчеркнул, что сейчас очень важно укрепить то, чего уже удалось достичь, поскольку ситуация очень хрупкая.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.