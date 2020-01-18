СБУ задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации "ЛНР"

По данным украинской спецслужбы, ежегодный объем финансирования РФ псевдогосударственного образования на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 млрд российских рублей.

Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения.

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С 2014 года, после введения на оккупированной территории Луганской области рублевой зоны с помощью этих финучреждений Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, по которой средства из России попадают в так называемый «государственный банк ЛНР». Затем деньги распределяются самозваным «министерством финансов ЛНР» для содержания оккупационных органов власти и силового блока псевдогосударственныго образования. В частности, незаконных вооруженных формирований «МГБ», «МВД», «народной милиции».

По данным украинской спецслужбы, ежегодный объем финансирования РФ псевдогосударственного образования на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 млрд российских рублей. Это сумма, которая составляет более двух третьих от общих потребностей «бюджета» псевдореспублики.

После формирования доказательной базы в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые «министр финансов» и директор «госбанка ЛНР». Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения «ассигнований» на функционирование так называемой «ЛНР» и распределения средств.

Сейчас псевдочиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.