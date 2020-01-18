Штаб: информация о минировании украинскими военными Азовского моря – фейк

Все мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» имеют исключительно учебно-тренировочный характер, отмечают в командовании Объединенных сил.

Командование Объединенных сил опровергло информацию некоторых СМИ о якобы минировании украинскими военными акватории Азовского моря. Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook. Читайте такжеОккупанты 8 раз обстреляли военных, ранили одного бойца – штаб «В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря», - отмечается в сообщении. По этому поводу командование Объединенных сил дает уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря.

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