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Штаб: информация о минировании украинскими военными Азовского моря – фейк

10:30, 18 января 2020
Война
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Работы являются исключительно тренировочными и не связаны с реальным минированием моря / фото NATO Maritime Command

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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«В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря», - отмечается в сообщении.

По этому поводу командование Объединенных сил дает уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря.

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