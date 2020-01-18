Штаб: информация о минировании украинскими военными Азовского моря – фейк
10:30, 18 января 2020Война
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Все мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» имеют исключительно учебно-тренировочный характер, отмечают в командовании Объединенных сил.
Работы являются исключительно тренировочными и не связаны с реальным минированием моря / фото NATO Maritime Command
Командование Объединенных сил опровергло информацию некоторых СМИ о якобы минировании украинскими военными акватории Азовского моря.
Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.
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«В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря», - отмечается в сообщении.
По этому поводу командование Объединенных сил дает уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря.
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