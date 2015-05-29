СБУ задержала в Молдове одного из главарей группировки "Сомали" (фото)

Боевик прибыл в столицу Молдавии на самолете российских авиалиний, сообщает пресс-центр СБУ.

Задержанный житель Одессы летом прошлого года прошел специальную военную подготовку на территории одного из полигонов в районе Макеевки Донецкой области под руководством кадровых военнослужащих ГРУ генштаба вооруженных сил РФ. После окончания курсов ему было присвоено фальшивое офицерское звание "старший лейтенант".

«Боевик с августа 2014-го до мая 2015 года был командиром батареи боевиков в составе террористической группировки, известной как «группа Гиви». Он непосредственно проводил обстрелы и координацию огня по позициям сил антитеррористической операции, которые дислоцировались в районах Донецкого аэропорта, Снежного, Иловайска, Дебальцево и Авдеевки», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМосква официально отреклась от задержанных спецназовцев РФ, назвав их "наемниками" - адвокатВо время обыска сотрудники спецслужб изъяли у задержанного паспорт гражданина Украины и документы, которые доказывают его участие в боевых действиях на стороне террористов «ДНР». Боевик «захватил» с собой несколько комплектов военной формы с шевронами «1-й отдельной батальйонно-тактической группы «Сомали» и «группы Гиви», шевроны ВС РФ.

Читайте такжеМолдова запретила российские информационно-аналитические передачиУ террориста также изъяты вещи, которые свидетельствуют о вероятном привлечении российскими спецслужбами к диверсионно-подрывной работе: военные топографические карты Донецкой области и района Амвросиевки с указанием мест дислокации формирований ВСУ, космический снимок полигона с нанесенными ориентирами, два флэш-накопителя с данными отдельных «военных формирований «ДНР» с грифами ограничения доступа «для служебного пользования» и «секретно», 19 плат оперативной памяти к компьютеру, две сим-карты украинского мобильного оператора, USB-модем российского оператора сотовой связи, ключ от сейфа и металлическая печать.

Задержанный боевик доставлен в Украину.