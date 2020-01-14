Пятая годовщина теракта под Волновахой: в суд направлен обвинительный акт

В понедельник, 13 января, была пятая годовщина трагедии под Волновахой, когда в результате обстрела со стороны боевиков погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан.

Офис генерального прокурора сообщил о ходе расследования гибели пассажиров рейсового автобуса сообщением "Златоустовка - Донецк" в результате ракетного обстрела, совершенного контролируемыми Россией боевиками вблизи Волновахи в январе 2015 года.

Как говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, сегодня - пятая годовщина трагедии под Волновахой, когда в результате обстрела блокпоста Вооруженных сил Украины участниками террористической организации "ДНР" погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан - пассажиров автобуса.

По данным следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР", полковника вооруженных сил РФ, гражданина этого государства.

При процессуальном руководстве прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного рассмотрения.

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В то же время досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступления и привлечение их к ответственности.

Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, расследует СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2015 года во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой погибли 12 и получили ранения 17 мирных граждан, также пострадал военнослужащий.