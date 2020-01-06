Боевики трижды нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

Оккупанты из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Крымского.

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранение.

Читайте такжеНа Донбассе автомобиль с военными наехал на мину: один боец погиб, еще один – тяжело травмированКак сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Также в пресс-центре сообщили, что ситуация на всех участках разведения сил и средств остается стабильной, режим тишины соблюдается.