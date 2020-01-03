Недалеко от КПВВ в Станице Луганской разобрали обходной мост (фото)

В ноябре там открыли отстроенный мост через Северский Донец.

В Станице Луганской неподалеку от одноименного контрольного пункта въезда-выезда на линии разграничения разобрали временный обходной мост через реку Северский Донец.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как указано в сообщении, с началом функционирования нового моста доступ к временному был прекращен.

"Временный обходной мост открыли 4 октября 2019 года, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста. Люди им пользовались до 20 ноября включительно", - пояснили в администрации.

После открытия отремонтированного моста было решено оставить вспомогательный на несколько недель. "Однако конструкция была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, что угрожало безопасности граждан", - отмечают в ОГА.

И добавляют, что мост разбирали в течение декабря и в начале января.

Напомним, в Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Официальная церемония открытия состоялась 20 ноября при участии президента Украины Владимира Зеленского и послов Франции и Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что открытие моста поприветствовали в посольстве США в Украине, а также посол Франции. Этьен де Понсен заявил, что событие является важным шагом вперед для гражданского населения.