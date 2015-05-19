ОБСЕ: на востоке Украины увеличилось количество белорусских грузовиков

Как говорится в недельном отчете миссии за период с 13 по 19 мая, за последнюю неделю наблюдатели продолжают фиксировать увеличение количества грузовиков, которые пересекают украинско-российскую границу в обоих направлениях.

"Наблюдательная миссия продолжает следить за самосвалами, которые перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска "Гуково", - сказано в отчете.

Наблюдатели отмечают интенсивное движение товарных грузовиков, которые пересекают границу на пограничном пункте "Донецк" в обоих направлениях.

Читайте такжеОБСЕ: боевики признали, что «путинский гумконвой» привез им запчасти к технике"В то время, когда большинство грузовиков зарегистрированы в Луганской области, в отчетный период наблюдательная миссия фиксирует грузовики, которые зарегистрированы в Беларуси и которые также пересекали границу", - отмечается в отчете.

По данным миссии, количество грузовиков из Беларуси увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. В частности, всего 26 таких грузовиков было замечено на пограничном пункте "Донецк".

Отдельно отмечено, что миссия наблюдала за бензовозами, которые также пересекали границу на обоих пунктах пропуска. Эти грузовики в основном имели на цистернах надписи на русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".