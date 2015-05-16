За сутки в зоне АТО погиб один украинской военный, трое получили ранения
13:25, 16 мая 2015Война
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Боевики обстреливают украинских военных из всего имеющегося у них оружия
REUTERS
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинской военный, трое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинской военнослужащий погиб, еще трое получили ранения", - сказал Мотузяник.
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