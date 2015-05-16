Агрессия боевиков на Луганщине резко возросла - Москаль

Вчера вечером и сегодня ночью боевая агрессия террористов против контролируемой Украиной территории Луганской области резко возросла.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Обстрелы, перестрелки и боестолкновения зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах на линии разграничения огня. В Крымском, по уточненной информации, в результате минометного обстрела со стороны оккупированных Сокольников тяжелое ранения получил 48-летний мирный житель. Он находится в Лисичанской больнице после операции.

Около 19.30 террористы со стороны Первомайска произвели обстрел поселка Родина, который относится к городу Золотое. Осколочные ранения получил боец крайнего блокпоста. С 20.00 до полуночи бои велись на окраине Катериновки. Боевики подошли почти вплотную к позициям украинских военных и открыли огонь из гранатометов, минометов и автоматического оружия. Жители нескольких улиц села, прилегающих к блокпосту, почти до утра прятались в подвалах. Данных о раненых или погибших нет.

Читайте такжеШтаб АТО: боевики обстреливают украинских военных из всего имеющегося у них оружия

Вечером боестолкновение произошло также в Трехизбенке – боевики сначала обстреляли украинских военных из минометов, а затем из автоматического оружия. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Практически всю ночь продолжались обстрелы Станицы Луганской из оружия различных видов. По предварительным данным, есть прямые попадания снарядов и мин в частные жилые дома и многоэтажки. Как минимум, один дом сгорел.

Информация о пострадавших и другие последствия обстрелов уточняются.