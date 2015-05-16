Штаб АТО: боевики обстреливают украинских военных из всего имеющегося у них оружия

Начиная с 18.00 часов вчерашнего вечера террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных практически из всего имеющегося у них оружия, сообщает пресс-центр АТО.

На Луганском направлении боевики применяли танки, артиллерию, минометы, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и стрелковое оружие, обстреливая преимущественно Станицу Луганскую. Досталось и Счастью.

На Донецком направлении преступные вооруженные группировки обстреляли Гранитное, Опытное, Березовое и Пески.

На Артемовском направлении боевики вели огонь в Светлодарском, Ленинском, Кирово, Розовке и Золотом.

Также, как сообщают в штабе, обстреливали и Широкино. Получая адекватный ответ, они чуть ли не каждый раз просят прекращения огня, и каждый раз первые же его нарушают.

Беспилотники боевиков было замечено в небе по направлениям Чермалык-Новоселовка, Ясиноватая-Донецк, Старобельск-Курячевка, Лиман-Счастье, а также Веселая Гора-Счастье.

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В пресс-центре АТО добавляют, что украинские солдаты продолжают помогать местному населению. В частности, по собственной инициативе бойцы одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, которые защищают Широкине, взялись восстанавливать водоснабжение в Бердянском.