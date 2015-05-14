В МЧС РФ заявили о планах отправить в мае на оккупированный Донбасс еще два "гумконвоя"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Совете Федерации России сообщил заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов.

«Сейчас 26-й «гумконвой» разгружается на территории обеих республик. В общем в этом месяце будет три «гумконвоя», - сказал Степанов.

По его словам, «гуманитарная деятельность» будет продолжена, и уже сформирован план на ближайший квартал.

Отвечая на вопрос УНИАН, Степанов сообщил, что следующий «гумконвой» будет направлен 21 мая и еще один - в конце месяца.

Кроме того, он сообщил, что на июнь также запланирована отправка трех «гумконвоев» на Донбасс.

"Все будет зависеть от обстановки - в июне планируем тоже три - все это зависит от ситуации, которая там складывается", - сказал Степанов.

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Российские информагентства утверждали, что эта колонна доставляет в Донецкую и Луганскую области 26-й «гуманитарный» груз, в составе которого продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, а также «учебная литература для донбасских школьников и студентов».

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что грузовики 26-го так называемого "гуманитарного конвоя", которые сегодня утром въехали на территорию Украины из Российской Федерации, перевозили автозапчасти и шины для транспортных средств повышенной проходимости.

Как и ранее, украинская межведомственная рабочая группа не могла осуществить надлежащее оформление груза, а, следовательно, лишь осуществляла визуальное наблюдение.

“Особенностью этого объединения является то, что часть груза - не гуманитарного характера, в частности, в четырех грузовиках перевозились автозапчасти, в трех - шины для транспорта повышенной проходимости. Наличия оружия или боеприпасов не наблюдалось", - сказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» направлены лишь на поддержку боевиков и ввозят подконтрольные террористам территории преимущественно боеприпасы, сухие пайки, оружие.