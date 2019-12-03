До последнего помогала военным: в Опытном трагически погибла в огне знаменитая баба Маша (видео)

Пожилая женщина на войне потеряла и сына, и мужа. Однако не хотела покидать свой дом и понемногу восстанавливала его.

В поселке Опытное Донецкой области во время пожара в собственном доме погибла местная жительница Мария Горпинич.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Баба Маша, как ее называли, жила неподалеку Донецкого аэропорта все это время. Пожилая женщина на войне потеряла и сына, и мужа. В собственном огороде она похоронила сына, умершего от полученных осколочных ранений. Но, несмотря на все это, баба Маша не хотела покидать свой дом и понемногу восстанавливала его, а также до последнего помогала украинским воинам.

Мария Горпинич не дожила до своего юбилея – ей должно было исполниться 80 лет. Ее дом был без света, поэтому использовала свечи и лампы. От этого и мог вспыхнуть дом Марии Горпинич. Пожарные не приехали, так как село на линии огня.

Глава районной администрации рассказывает, что доехать в Опытное можно двумя путями: одна дорога опасная, простреливается, а другая – самодельная почвенная через поля. В тот день после дождя эту дорогу размыло.

После гибели бабы Маши местные жители теряют терпение – думают, как самостоятельно провести свет.