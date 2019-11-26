Насколько актуальна страшилка "завтра Путин нападет"

Начальник Генерального Штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак оценил вероятность сценария масштабной военной агрессии России против Украины. Он считает, что такой угрозы нет среди первоочередных, однако ее нельзя исключать как «крайний вариант».

Прежде всего, нужно отдать должное Хомчаку (я очень редко положительно о нем отзываюсь), так как он не продолжает политику предшественников, которая заключалась в запугивании украинского населения заявлениями о том, что «Путин нападет уже завтра». Это – действительно здравая и честная оценка.

Россия совершенно не готова к масштабной войне. Тем более, после ситуации, сложившейся в Сирии, где Российская Федерация фактически получила второй Афганистан, причем в худшем выражении. Теперь для того, чтобы просто контролировать территорию, нужную Путину, необходимо подготовить и отправить в Сирию, как минимум, армейский корпус, то есть где-то 20-30 тысяч человек сухопутных войск. Иначе ситуацию просто не удержать. Политически Путин уже проиграл, но проиграет еще и в военном плане.

Кроме того, оценивая вероятность наступления России, нужно также оценить и состояние ее вооруженных сил. А там ситуация примерно такая же, как и у нас: есть пул людей и подразделений, допустим, бригад, которые более-менее укомплектованы и частично вооружены модернизированным оружием, а во всем остальном это части сокращенного состава со старой, еще времен Советского Союза, техникой и вооружением.

Россия совершенно не готова к масштабной войне. Тем более, после ситуации, сложившейся в Сирии, где Российская Федерация фактически получила второй Афганистан, причем в худшем выражении

Плюс проблема контрактников в России стоит еще острее, чем у нас. Одним из последних решений Госдумы РФ по вооруженным силам было ужесточение штрафов и наказаний за уклонение или неявку по повестке в военкомат.

Так что сейчас попросту нет оснований говорить, что Россия завтра нападет. Более того, для РФ сейчас ввязаться в какую-то серьезную войну – это самое страшное, что может быть в экономическом плане. Она не готова к войне ни в Украине, ни в других странах или регионах. У России наступает военный цейтнот, потому что, кроме «ядерной дубины», у России больше ничего более-менее серьезного не осталось.

Соответственно, сейчас сложно даже предположить, при каких условиях Россия могла бы прибегнуть к такому сценарию как масштабное наступление на Украину. Ведь для того, чтобы начать войну, даже небольшую, нужны человеческие ресурсы. На каждого стоящего в строю солдата нужно иметь хотя бы три запасных солдата: один должен быть с автоматом в форме, второй должен быть в форме и обучаться, а третий должен проходить комиссию на призывном пункте. Вот с таким запасом человеческого ресурса можно начинать войну. А если такого ресурса нет, то войну затевать бесполезно, хоть сто танков выстави. Ведь на каждый танк должно быть три-четыре экипажа.

Хомчак сказал, что сценарий, предполагающий более широкую военную агрессию РФ против Украины, остается на крайний случай, «крайним вариантом». Это – как в поговорке: крыса, загнанная в угол, кидается на самого ближнего противника, стоящего перед ней. Поэтому отдать сумасшедший приказ двум армейским корпусам, находящимся на территории ОРДЛО, броситься вперед и осуществить прорыв на несколько километров, пока не выдохнутся или пока не погибнут в мясорубке, Путин вполне может. Для диктатора такое решение вполне ожидаемо. Насколько такой приказ будет выполнен – это второй вопрос: найдутся ли здравомыслящие генералы, которые будут способны не допустить такую мясорубку, или все с шашками наголо пойдут в бой…

На что способна Россия силами этих двух армейских корпусов? Если корпус без резерва, просто в штатном составе, то глубина ближайшей задачи корпуса – продвижение на 50 километров. Последующей задачей может быть продвижение на 100-150 километров. Но это при идеальных условиях, с минимальными потерями. Это я говорю о классических примерах задач, на решение которых рассчитан армейский корпус. Но семь-девять суток активных боевых действий – и все, корпуса нет.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса