Разведение сил на Донбассе: в Петровском начали демонтаж блиндажей (видео)
Инженерная группа ГСЧС Украины начала работы по демонтажу блиндажей на линии разграничения, в частности два блиндажи уже демонтированы около населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Параллельно с этим в данном районе продолжается проведение работ по разминированию территории.
«По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Пиротехническими расчетами ГСЧС Украины во время сопровождения инженерных работ обследовано территорию площадью 0,01 га, изъято и уничтожено установленным способом 3 единицы взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.
Продолжение работ запланировано на 22 ноября.
Как сообщал УНИАН, беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области зафиксировал новые позиции боевиков.