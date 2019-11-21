Разведение сил на Донбассе: в Петровском начали демонтаж блиндажей (видео)

Параллельно продолжаются работы по разминированию территории.

Инженерная группа ГСЧС Украины начала работы по демонтажу блиндажей на линии разграничения, в частности два блиндажи уже демонтированы около населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Параллельно с этим в данном районе продолжается проведение работ по разминированию территории.

«По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Пиротехническими расчетами ГСЧС Украины во время сопровождения инженерных работ обследовано территорию площадью 0,01 га, изъято и уничтожено установленным способом 3 единицы взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Продолжение работ запланировано на 22 ноября.

Как сообщал УНИАН, беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области зафиксировал новые позиции боевиков.