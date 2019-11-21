"Ихтамнет": в Кремле рассказали, как получают информацию из оккупированного Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в который раз утверждает, что на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей нет российских войск.

В Кремле снова заявили, что на оккупированном Донбассе нет российских войск, но российские военнослужащие получают оттуда информацию по своим «каналам».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, какие именно военные докладывают президенту Владимиру Путину о том, что Украина якобы продолжает вести обстрелы на линии соприкосновения с оккупированным Донбассом, если официальная позиция Кремля состоит в том, что российских войск якобы там нет.

«Российских войск там нет. Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября Путин заявил, что военные докладывают ему о ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

«Мне ещё вчера военные докладывали: обстрелы с украинской стороны продолжаются», - сказал Путин.

По словам Путина, он рассчитывает, что не будет возврата «в эти серые зоны», и там не появятся украинская Нацгвардия и полиция.

«Да конечно, на этих территориях нужно поддерживать порядок, но мы все хорошо знаем, что украинская Национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов», - подчеркнул Путин.

По его мнению, если они туда вернутся, «ничего хорошего из этого не получится, и тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения «Л/ДНР».

Как заявил Путин, такие действия должны осуществляться только по согласованию с представителями «Л/ДНР».

Как известно, ранее Путин неоднократно заявлял, что российских войск на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нет.