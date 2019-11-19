Из-за просроченных лекарств среди боевиков распространяются инфекционные болезни - разведка

Российское военное командование пытается скрыть масштабы распространения инфекций.

Командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, ссылаясь на данные украинской разведки.

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Он отметил, что командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Количество инфекционных заболеваний растет в том числе из-за того, что завезенные с территории РФ медикаменты просрочены и непригодны для использования. Указанная проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов", - добавил Праута.

По данным разведки, привлеченные к участию в мероприятии представители руководства военно-медицинской службы ВС РФ рекомендовали коллегам без излишнего афиширования искать возможность лечить военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях по местам дислокации подразделений.