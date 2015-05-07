Боевики за день 37 раз накрывали огнем из артиллерии позиции сил АТО

Об этом пресс-центр антитеррористической операции сообщает на своей странице в Facebook.

«7 мая с полуночи до 18.00 ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной. Несмотря на Минские договоренности, российско-террористические войска продолжают вести огонь по нашим позициям из запрещенных видов вооружения. За этот период незаконные вооруженные формирования 37 раз нарушили режим тишины. Боевики против наших военных применили вооружение БМП», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении точкой соприкосновения остается населенный пункт Широкино, где противник активно применяет 122-мм артиллерию.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования подвергли обстрелам из минометов калибра 120 миллиметров позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Пески, Гранитное, Опытное. Обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись также украинские позиции в районе шахты «Дутовка».

В Луганской области, в районе Сокольников и Станицы Луганской, враг интенсивно обстреливал позиции сил АТО в основном из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Также российско-террористические войска открывали огонь из 120-миллиметровых минометов в районе Артема.

Эти же виды оружия противник применял во время обстрелов украинских позиций в районе населенных пунктов Екатериновка, Золотое, Рассадки, Светлодарское, Лозовое и Луганское.

Кроме того, наемники продолжают использовать беспилотные летательные аппараты, которые были замечены в направлении населенных пунктов Володарское и Широкино.