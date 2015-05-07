Порошенко подписал указ об увольнении в запас мобилизованных в прошлом году

Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента.

«Провести в мае - июле 2015 года увольнение в запас военнослужащих, которые были призваны на военную службу по призыву при мобилизации на особый период, в соответствии с указом президента Украины от 6 мая 2014 года № 454 «О частичной мобилизации», - отмечается в указе.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие мероприятия, связанные с увольнением в запас указанных военнослужащих, в том числе с их перевозкой к местам проживания (пребывания).

Читайте такжеВо время четвертой волны мобилизации каждый восьмой был добровольцем - ПорошенкоМинистерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службе транспорта необходимо произвести увольнение в установленные сроки, перевозку уволенных военнослужащих к местам проживания (пребывания) и обеспечение их комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время перемещения к местам проживания (пребывания).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка УНИАН. Согласно указу № 454/2014 "О частичной мобилизации" мобилизация проводилась на территории 24 областей в течение 45 дней со дня вступления указа в силу (6 мая 2014 года).