Боевики "ДНР" запретили посещать свои позиции любым журналистам, даже российским

С 13 ноября 2019 года выезд представителей СМИ в подразделения «НМ ДНР» запрещен.

Террористы «ДНР» запретили представителям СМИ посещать позиции своих вооруженных подразделений. Запрет касается и российских СМИ.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на Telegram-канал корреспондента «России 1» Александра Сладкова.

По его словам, представитель боевиков сообщил, что с 13 ноября 2019 года выезд журналистов в подразделения «НМ ДНР» запрещен.

У боевиков заявили, что теперь сами будут предоставлять всю видеоинформацию. По словам Сладкова, формальная причина такого шага — опасение за безопасность сотрудников СМИ.

Он напомнил, что два дня назад пресс-служба «НМ ДНР» заявила о попадании под обстрел съемочной группы российского госхолдинга ВГТРК. В самом медиахолдинге эту информацию опровергли.

Ранее в СБУ сообщили, что в плену боевиков «Л-ДНР» находится 244 человека.