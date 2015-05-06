СБУ задержала боевика с позывным "Грек"

Об этом советник главы СБУ Маркиян Лубкивский написал в Facebook.

"Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с управлением СБУ в Херсонской области и спецподразделением "Альфа" задержала боевика батальона "Сомали" с позывным "Грек".

Задержанный - гражданин Украины 1981 г.н., принимал активное участие в нападениях на подразделения правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.

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Относительно "Грека" открыто уголовное производство по ст. 258-3 ч.1 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Продолжаются оперативно-следственные действия и отрабатывается круг связей задержанного на предмет возможной причастности к противоправной деятельности", - написал он.

Напомним, что главарем террористической группировки "Сомали" является боевик по кличке "Гиви".