Штаб ООС: на Донбассе один военнослужащий погиб, еще четверо – ранены

Сегодня оккупанты 15 раз открывали огонь.

В четверг, 7 ноября, вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще четверо – получили ранения.

Читайте такжеМИД направил РФ ноту протеста из-за отправления очередного "гумконвоя" на ДонбассОб этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) на Facebook-странице.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В частности, обстрелы зафиксировали вблизи Крымского, Южного, Луганского, Новолуганского, Майорска, Авдеевки, Водяного, что на Приазовье, Песков, Гнутового, Опытного и Красногоровки.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00.