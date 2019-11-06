В Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами с Донбасса (фото)
В Главный военный клинический госпиталь Киева 6 ноября прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.
Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
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"В Киев прибыл борт с ранеными, сделайте репост, пожалуйста! По Столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших - воины с ампутацией и есть в очень тяжелом состоянии. За 3 последних месяца более 90 раненых", – написала она.
Волонтер сообщила, что нужна кровь, сдать которую можно с понедельника по четверг с 9 до 12, при себе иметь паспорт.
Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, колбасу, сыр, сахар, конфеты, кофе и чай. Из одежды – футболки, спортивные костюмы, куртки. Из лекарств – дексалгин и кетанов.